Спасли ногу от ампутации: Мытищинские хирурги спасли пожилую женщину

В Центр спасения конечностей Мытищинской больницы поступила восьмидесяти шестилетняя женщина с жалобами на мучительные боли и показаниями к ампутации правой ноги. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Примечательно, что помимо тяжелейшего атеросклероза и формирующейся гангрены, в своем почтенном возрасте пациентка страдала сопутствующими заболеваниями, включая диабет. Положение казалось безвыходным, но мытищинские специалисты приняли решение провести гибридную трехэтапную операцию, чтобы сохранить ногу.

«У пациентки были полностью перекрыты сосуды на правой ноге, начиная от живота и заканчивая пяткой — критическая ишемия нижней конечности. Операцию проводили в три этапа», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургии сосудистого центра Антон Аналеев.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Боли уменьшились, но еще предстоит пройти реабилитацию. Врачам удалось спасти ей ногу.