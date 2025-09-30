Специалист объяснил, как шапки влияют на здоровье волос осенью

С приходом осени изменения в погоде и использование головных уборов могут спровоцировать обострение жирной себореи или псориаза, что, в свою очередь, может активизировать выпадение волос. Наталья Михайлова, врач-дерматовенеролог и основатель сети клиник «Реформа», в интервью «Газете.Ru» подчеркнула необходимость адаптации ухода за кожей головы к осенним условиям во избежание подобных проблем.

Врач отметила, что в начале осени часто наблюдаются такие явления, как ломкость и потускнение волос, изменения в их оттенке, сухость, зуд и шелушение. По ее словам, ношение шапок в сочетании с активной работой сальных желез создает благоприятную среду для размножения дрожжеподобных грибов Malassezia, что может привести к развитию жирной себореи, при которой кожное сало блокирует фолликулы, нарушая микроциркуляцию и делая волосы жирными у корней, но ослабленными и склонными к выпадению.

Михайлова также упомянула о существовании сухой себореи, когда плотные чешуйки препятствуют поступлению кислорода к корням, ухудшают их питание и также вызывают выпадение волос.

Поэтому, по ее мнению, крайне важно скорректировать базовый уход за кожей головы в осенний период. Основой такого ухода, как утверждает врач, является правильно подобранный шампунь — мягкий, с увлажняющими, успокаивающими или противогрибковыми компонентами, особенно если анализы подтверждают активность грибов Malassezia.

Михайлова также обратила внимание на распространенную ошибку — слишком редкое мытье головы из-за опасений усилить выпадение волос, вызванное себореей. Она подчеркнула, что редкое мытье, напротив, усугубляет жирность и может привести к воспалению кожи головы.

В программу ухода полезно включать маски и сыворотки для кожи головы, содержащие витамины, аминокислоты, микроэлементы и гиалуроновую кислоту. При серьезных проблемах эффективны мезотерапия и плазмотерапия. На начальном этапе часто назначают сосудистые препараты, а затем переходят к витаминно-пептидным мезококтейлям.

При псориазе или выраженной сухой себорее, когда на коже головы образуются плотные корки, первым шагом является курс пилингов с салициловой кислотой для снятия воспаления.

Важную роль, по мнению Михайловой, играет и нутритивная терапия, включающая прием омега-3-6-9, витамина D3 и комплексов с цинком, медью, биотином и железом. Это способствует улучшению питания волосяных луковиц, укреплению стержня волоса и предотвращению ранней седины.

Однако для точного подбора терапии при воспалении кожи головы, перхоти или сильном выпадении волос необходимо обратиться к специалисту — трихологу или дерматологу.

