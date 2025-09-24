Молодое поколение все чаще страдает анемией, пишет телеграм-канал «Shot Проверка». Каждый третий пациент жалуется на вялость, усталость и быструю утомляемость. Врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Анастасия Якимова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила причины такого явления.

По ее словам, главная причина — железодефицит.

«Организм молодых людей требует повышенного поступления железа из-за активного роста, умственных и физических нагрузок. При этом рацион часто не содержит продукты животного происхождения, которые содержат так называемое “гемовое железо” — лучше всего усваиваемую форму микроэлемента», — пояснила эксперт.

Кроме того, модные диеты, отказ от мяса, быстрые перекусы, фастфуд, преобладание сладостей и газированных напитков дополнительно усугубляют проблему. Даже при достаточном количестве калорий питание нередко оказывается несбалансированным, отметила специалист.

«Следует понимать, что железо необходимо для образования гемоглобина — белка, транспортирующего кислород. Его дефицит приводит к кислородному голоданию тканей. Молодые люди впоследствии начинают жаловаться на быструю утомляемость, головокружения, снижение работоспособности, ухудшение памяти и концентрации. У девушек с обильными менструациями анемия может прогрессировать быстрее, вызывая бледность кожи, ломкость волос и ногтей, частые простуды», — выразила мнение врач.

Для профилактики заболевания в рационе питания молодых людей должны регулярно присутствовать мясо, рыба, печень и яйца. Из растительных источников полезны бобовые, гречка, шпинат, но усвоение железа из них ниже, поэтому важно сочетать их с продуктами, богатыми витамином C (цитрусовые, ягоды, сладкий перец), рассказала эксперт.

«Чай и кофе не дают в достаточной степени усваиваться железу. Необходимо ограничить эти напитки и отдавать предпочтение воде. При жалобах стоит сдавать общий анализ крови и ферритин — основной показатель запасов железа», — заключила Якимова.

