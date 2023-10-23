Споткнулся о дерево: хирурги в Подмосковье спасли пожилого грибника, напоровшегося грудью на нож

Врачи Солнечногорской больницы спасли 74-летнего грибника, который получил ножевое ранение в грудь в лесу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что во время похода за грибами мужчина случайно споткнулся о дерево и напоролся на собственный кухонный нож. Медики обследовали пострадавшего и выявили у него пневмоторакс. Это состояние, при котором в плевральной полости скапливается воздух и другие газы, что приводит к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.

Хирурги провели дренирование. Благодаря этому легкое расправилось. Как рассказал хирург Виктор Максютенко, операция заняла не более двадцати минут, рана у пациента зажила быстро.

«Кровопотеря составила около четырехсот миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное», — уточнил он.

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