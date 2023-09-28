Андрей Воробьев: размер доплат молодым медикам увеличили в Подмосковье в 5 раз

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из приоритетных задач правительства региона состоит в том, чтобы создать условия для получения жителями высококвалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Самое главное — это люди, которые работают в первичном звене, в наших больницах, поликлиниках и амбулаториях. Особое внимание привлечению новых кадров — как опытных медработников, так и молодых врачей. Мы приняли решение об увеличении ежемесячной доплаты молодым специалистам», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Так, выплату врачам подняли с 3 тысяч до 15 тысяч рублей, не обошли стороной и средний медицинский персонал, им также увеличили размер выплат до 7 тысяч рублей. Первые выплаты специалисты получат уже в октябре.

Напоминаем, что претендовать на доплату может молодой специалист, устроившийся работать в медорганизацию региона в течение года после окончания учебного заведения. Она выплачивается 3 года и сохраняется при переходе между учреждениями, подведомственными Минздраву Московской области.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил губернатора Подмосковья Андрей Воробьева за пристальное внимание оказываемое к детской медицине в регионе.