«Сразу вызываем скорую помощь»: чего нужно бояться в период низкого атмосферного давления

В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление за последние 50 лет. В ближайшее время, уверяют эксперты, оно только продолжит падать, что отразится на здоровье некоторых людей.

Кардиолог Юлия Кубай рассказала нам, что нужно знать о влиянии атмосферного давления на здоровье человека.

«Нужно быть готовыми к тому, что у вас может быть как высокое, так и низкое артериальное давление в этот период. Поэтому главное — контроль АД. При цифрах 160 и выше принимаем препарат экстренной помощи, а если давление не снижается, сразу вызываем скорую помощь», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этот период, добавила специалист, у пациентов с сердечными патологиями происходит нарушение сердечного ритма. Если человек заметил перебои в работе сердца, ему следует попытаться восстановить его ритм, а также проконсультироваться врачом.

«В этот период также происходит сужение сосудов. Много пациентов поступают в больницы с инфарктами и инсультами. Поэтому, если вы почувствовали давящую или жгучую боль в области грудной клетки, тоже стоит сразу же вызвать скорую помощь. Главное — не терять времени», — заключила Кубай.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья и Москвы могут ощутить себя как в горах из-за низкого атмосферного давления.