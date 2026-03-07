«Стакан воды и нехватка магния». Врач назвала главные причины ночных судорог

По словам специалиста, источник проблемы часто кроется в повседневных привычках и физиологических состояниях: это может быть как банальное мышечное перенапряжение или продолжительное пребывание в сидячем положении, так и скрытое обезвоживание организма либо сбой в электролитном балансе.

«Ночные судороги в ногах часто имеют функциональный характер, связанный с перенапряжением мышц, длительным сидением, обезвоживанием или нарушением электролитного баланса», — отметила Светлана Александрова.

Кроме того, как пояснила эксперт, подобные симптомы могут сигнализировать о более серьезных процессах. Среди них — нехватка важных микроэлементов (магния, калия или кальция), ухудшение кровотока, развитие варикозной болезни или патологии периферических нервов. В группе риска также находятся беременные женщины и пациенты с эндокринными нарушениями. Медик подчеркнула: единичные и непродолжительные эпизоды обычно не представляют опасности, однако если судороги стали частыми, интенсивными или затяжными, это веский повод пройти медицинское обследование.

