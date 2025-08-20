Стали известны наиболее неподходящие для завтрака продукты

Правильный завтрак способен задать тон всему дню, но некоторые популярные утренние продукты могут нанести больше вреда, чем пользы. Гастроэнтеролог Валерия Ломова предупреждает, что выбор блюд для первого приема пищи требует особого внимания, поскольку ошибки могут привести к серьезным проблемам с пищеварением. Об этом сообщает Life.ru.

К числу наиболее проблемных продуктов специалист относит кофе на голодный желудок, который стимулирует избыточную выработку соляной кислоты и раздражает слизистую. Это создает прямой путь к изжоге и развитию гастрита. Не менее рискованно начинать день с простых углеводов — хлеба и выпечки, вызывающих резкие скачки инсулина и способствующих набору веса. Даже, казалось бы, полезные цитрусовые соки и фрукты на пустой желудок оказывают агрессивное воздействие, а кисломолочные продукты теряют часть своих свойств из-за утренней кислотности.

По мнению медика, последствия регулярных погрешностей в утреннем питании могут быть серьезными — от постоянного дискомфорта и нарушений стула до развития хронических заболеваний ЖКТ. Особое внимание следует уделять тревожным сигналам организма: болям, вздутию, тошноте или тяжести после еды.

