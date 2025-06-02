Врач назвала идеальный рацион для сытости на 1500 ккал

Диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Газета.Ru» развеяла миф о том, что низкокалорийное питание означает постоянное чувство голода. Специалист объяснила, как правильно составить рацион на 1500 ккал, который обеспечит сытость и пользу для организма.

Ключевой принцип, по словам эксперта, — баланс макронутриентов: 1 г белка на кг веса, 0,8 г жиров и углеводы с учетом активности. Важно включать сложные углеводы, медленные белки и полезные жиры.

По версии Мещеряковой идеальное меню на один день будет следующее:

Завтрак: омлет с зеленью и цельнозерновой тост (350 ккал).

Перекус: йогурт с овсянкой (180 ккал).

Обед: куриная грудка с салатом и коричневым рисом (430 ккал).

Полдник: орехи и горький шоколад (180 ккал).

Ужин: запеченная рыба с брокколи (360 ккал).

Такой рацион, как пояснила врач, обеспечивает организм необходимыми питательными веществами: омега-3 из рыбы поддерживают сердце, антиоксиданты из овощей защищают клетки, а белок сохраняет мышечную массу.

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