Стали известны неочевидные полезные свойства одуванчиков
Нутрициолог Бурлакова: одуванчики весьма полезны для здоровья
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По словам врача-нутрициолога Ольги Бурлаковой, одуванчик, который люди привыкли считать сорняком, является кладезем полезных веществ. Об этом сообщает Life.ru.
Она уточнила, что это весьма полезное для здоровья растение. Их используют в салатах и настойках, тем не менее важно помнить о мерах предосторожности, поскольку в чистом виде одуванчики могут быть едкими и вызывать раздражение слизистой желудка, прежде всего у тех, у кого имеются проблемы с пищеварительной системой.
По мнению медика, в целом указанное растение содержит огромный объем полезных веществ, за счет чего его называют настоящей «химической лабораторией». Одуванчик содержит множество витаминов, минералов — железо, кальций, фосфор, марганец, медь — а также белковые вещества. Это растение помогает при заболеваниях печени, гастритах, колитах, укрепляет сосудистые стенки, борется с варикозом и атеросклерозом, а также обладает отхаркивающими и успокаивающими свойствами, снижает холестерин и способствует очищению организма.
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