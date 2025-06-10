Стали известны неочевидные полезные свойства одуванчиков

Она уточнила, что это весьма полезное для здоровья растение. Их используют в салатах и настойках, тем не менее важно помнить о мерах предосторожности, поскольку в чистом виде одуванчики могут быть едкими и вызывать раздражение слизистой желудка, прежде всего у тех, у кого имеются проблемы с пищеварительной системой.

По мнению медика, в целом указанное растение содержит огромный объем полезных веществ, за счет чего его называют настоящей «химической лабораторией». Одуванчик содержит множество витаминов, минералов — железо, кальций, фосфор, марганец, медь — а также белковые вещества. Это растение помогает при заболеваниях печени, гастритах, колитах, укрепляет сосудистые стенки, борется с варикозом и атеросклерозом, а также обладает отхаркивающими и успокаивающими свойствами, снижает холестерин и способствует очищению организма.

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