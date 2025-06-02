Диетолог Соломатина пояснила полезные свойства зеленого лука

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, свежий зеленый лук может стать отличным дополнением к большому числу блюд, однако ряду людей лучше отказаться от его употребления. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что этот овощ является отличным источником витамина C, прежде всего им богат ранний весенний лук. Также овощ обладает бактерицидными свойствами, которые в первую очередь защищают от образования налета на зубах.

По мнению медика, овощ содержит также значительный объем клетчатки и коллагена, который является соединительной тканью для клеток тела. Кроме того, в луке присутствует вещество кверцитин, применяемое при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что при этом наличие в анамнезе гастритов, язв, панкреатитов, заболеваний печени, мочевого пузыря являются противопоказанием к добавлению лука в рацион. Кроме того, зеленый лук обладает желчегонным эффектом, и при наличии в желчном пузыре камней после употребления растения в пищу могут возникнуть желчные колики.

Ранее она назвала категории людей, которым опасен сельдерей.