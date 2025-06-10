Стали известны ускоряющие метаболизм продукты

В процессе похудения большую роль играет ускоренный метаболизм: есть две группы продуктов, способствующие улучшению обменных процессов в организме. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, некоторые продукты действительно способствуют усилению расхода энергетических запасов и, следовательно, ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию энергии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что прежде всего это кофе, чай и прочие источники кофеина, женьшень, китайский лимонник. Содержащийся в них кофеин заставляет организм расходовать энергию на поддержание температуры тела, активизирует выработку адреналина, что также способствует расщеплению жира.

По мнению медика, любые приправы и специи тоже наращивают долю энергии, выделяющейся в виде тепла. В связи с этим организму уже нечего откладывать в запас, поэтому переваривание пищи происходит быстрее.

Он подчеркнул, что приправы полезны далеко не всем. Так, не стоит увлекаться приправами при наличии сердечно-сосудистых болезней, специи могут быть опасны для людей с проблемами ЖКТ.

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