Нутрициолог назвала главные ошибки при похудении

Большинство женщин сталкивается с трудностями при попытке сбросить лишний вес. Нутрициолог Виктория Сергеева в разговоре с RuNews24.ru объяснила , почему жесткие диеты не работают и как добиться стабильного результата.

Как пояснила специалист, быстрое снижение веса — нездоровая ситуация, к тому же вес всегда возвращается. Дело в метаболизме, которому вредят резкое ограничение калорий, недостаток движения, хронический стресс и нарушения сна. С возрастом потребность в калориях уменьшается, поэтому размер порций нужно пересматривать.

Психологические факторы, по словам Сергеевой, играют не меньшую роль. Также проблема может скрываться в конкретной мотивации.

«Женщины без цели худеют за компанию, к какому-то празднику, отпуску, к свадьбе, чтобы влезть в какие-то вещи. Но никто не худеет для здоровья, нет цели на долговременный результат, поэтому часто бывают откаты и вес возвращается. И снова начинается новый цикл похудения для какой-то определенной дате», — комментирует нутрициолог.

Для долговременного результата эксперт рекомендует:

ставить реалистичные цели (2-3 кг в месяц),

найти поддерживающее сообщество,

соблюдать баланс питания (80% полезной еды + 20% лакомств),

добавить регулярную физическую активность

контролировать здоровье и гормональный фон.

Как заключила врач, результат приходит после регулярных действий.

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