Нутрициолог назвала главные ошибки при похудении
Нутрициолог Сергеева назвала регулярность секретом похудения и нормального веса
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Большинство женщин сталкивается с трудностями при попытке сбросить лишний вес. Нутрициолог Виктория Сергеева в разговоре с RuNews24.ru объяснила, почему жесткие диеты не работают и как добиться стабильного результата.
Как пояснила специалист, быстрое снижение веса — нездоровая ситуация, к тому же вес всегда возвращается. Дело в метаболизме, которому вредят резкое ограничение калорий, недостаток движения, хронический стресс и нарушения сна. С возрастом потребность в калориях уменьшается, поэтому размер порций нужно пересматривать.
Психологические факторы, по словам Сергеевой, играют не меньшую роль. Также проблема может скрываться в конкретной мотивации.
«Женщины без цели худеют за компанию, к какому-то празднику, отпуску, к свадьбе, чтобы влезть в какие-то вещи. Но никто не худеет для здоровья, нет цели на долговременный результат, поэтому часто бывают откаты и вес возвращается. И снова начинается новый цикл похудения для какой-то определенной дате», — комментирует нутрициолог.
Для долговременного результата эксперт рекомендует:
- ставить реалистичные цели (2-3 кг в месяц),
- найти поддерживающее сообщество,
- соблюдать баланс питания (80% полезной еды + 20% лакомств),
- добавить регулярную физическую активность
- контролировать здоровье и гормональный фон.
Как заключила врач, результат приходит после регулярных действий.
Ранее сообщалось, что житель Дубая сбросил 40 кг за 5 месяцев.