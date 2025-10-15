Стало известно, чем могут обернуться попытки переболеть ветрянкой «за компанию»

В России выступили с резкой критикой модной практики намеренного заражения детей ветряной оспой. Такие мероприятия не только лишены смысла, но и несут серьезные риски для общества. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий заявил, что так называемые «ветряночные вечеринки» являются абсолютно бессмысленными, а в некоторых случаях даже опасными. Он призвал позволить событиям развиваться естественным путем — если ребенку суждено заразиться в детском коллективе, так оно и произойдет.

Депутат пояснил, что основная опасность таких встреч заключается в масштабном распространении инфекции. Когда дети из разных школ и детских садов собираются вместе, они затем разносят вирус по своим учебным заведениям. Это приводит к резкому увеличению заболеваемости по всей стране.

Под «ветряночными вечеринками» понимают практику, получившую популярность в последние годы. Родители сознательно приводят здоровых детей в гости к больному ветрянкой, рассчитывая, что те переболеют в раннем возрасте. Однако такой подход может спровоцировать настоящую эпидемию, поскольку контролировать распространение инфекции становится практически невозможно.

