Стало известно, грядет ли новая эпидемия из-за вспышки лихорадки в Египте

Вспышка неизвестной инфекции произошла в египетской провинции Кена к югу от Каира. Как минимум 18 россиян, вернувшихся из отпуска, проведенного в этой стране, оказались заражены.

Многих людей волнует, что инфекция может привести к новой эпидемии. Однако врач Ангелина Шестакова считает, что человечество обойдется без очередного вызова в сфере здравоохранения.

«Я думаю, что в эпидемию это разрастись не может. Эпидемиологический процесс достаточно молниеносно протекает, он быстрый. Это охват куда большего количества человек, чем 18. И в целом, если мы берем симптоматику, с которой сейчас столкнулись россияне, это похоже на лихорадку денге», — пояснила Шестакова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, такая лихорадка встречается достаточно часто: в год ей болеют порядка 50 млн человек.

«Но если вы недавно откуда-то прилетели и у вас есть ломота в суставах, вы плохо себя чувствуете, а температура превышает 39 градусов, потом резко спадает, потом опять повышается, то, безусловно, стоит обратиться к инфекционистам, чтобы они поставили правильный диагноз и не было упустили время для лечения болезни», — рассказала Шестакова.

Врач дополнила: останавливаясь где-то во время поездки, стоит ставить в помещении москитную сетку на окна или арендовать жилье, в котором она уже есть. Важно также использовать репелленты.

«Надевайте ту одежду, которая полностью защищает от укусов комаров, потому что именно комары распространяют данное заболевание. Как можно больше пейте воды, соблюдайте жидкостный режим. Это те элементарные действия, которые могут помочь не столкнуться с данным заболеванием», — посоветовала медик.

Ранее мы сообщали, что информация об эпидемии лихорадки денге в Красноярском крае — фейк.