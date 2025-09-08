Стало известно, как образ жизни влияет на зрение

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, нарушения зрения приобрели характер глобальной проблемы: более 2,2 миллиарда человек во всем мире сталкиваются с этой патологией. Примечательно, что почти в половине случаев развитие заболевания можно было предотвратить или существенно замедлить его прогрессирование. Как отметил в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Антон Казанцев, ключевую роль в сохранении здоровья глаз играет комплексный подход, где особое место занимает рацион питания.

По его словам, сбалансированное питание является фундаментом для профилактики офтальмологических заболеваний. Наиболее значимыми для зрения нутриентами выступают витамин А, поддерживающий здоровье сетчатки и ночное зрение; витамины С и Е вместе с цинком, которые нейтрализуют разрушительное действие свободных радикалов; лютеин и зеаксантин, фильтрующие вредное сине-фиолетовое излучение; а также омега-3 жирные кислоты, улучшающие качество слезной пленки. Эти основные компоненты в большом количестве содержатся в моркови, шпинате, цитрусовых, жирной рыбе, орехах и яйцах.

Медик отметил, что не менее важным фактором сохранения зрения являются регулярные физические нагрузки. Они улучшают кровообращение, насыщают ткани глаза кислородом и питательными веществами, что способствует снижению внутриглазного давления и замедлению прогрессирования близорукости у молодого поколения. Кроме того, физическая активность служит профилактикой системных заболеваний, таких как диабетическая ретинопатия.

По его мнению, к негативным факторам, ускоряющим ухудшение зрения, специалист относит малоподвижный образ жизни, продолжительную работу с цифровыми устройствами, курение и хроническое недосыпание. Эти привычки повышают риски развития катаракты, макулярной дегенерации и синдрома сухого глаза.

Таким образом, сохранение здоровья глаз требует комплексного подхода: сбалансированного питания, регулярной физической активности, соблюдения гигиены зрения и отказа от вредных привычек. Своевременная профилактика и регулярные осмотры у офтальмолога позволяют не только сохранить остроту зрения, но и предотвратить развитие серьезных заболеваний, обеспечивая долгосрочное качественное восприятие мира.

