Врач назвал случаи, когда ношение контактных линз ведет к слепоте

По словам врача-офтальмолога Дмитрия Сагоненко, ночные ортокератологические линзы предлагают временное восстановление зрения без хирургического вмешательства, однако их применение связано с серьезными рисками, вплоть до полной потери зрения. Принцип их действия основан на изменении кривизны роговицы во время сна за счет мягкого давления, что позволяет на следующий день видеть четко без очков или обычных линз. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что эффект от таких линз обратим и длится не более суток, что делает их удобными для занятий спортом или плавания, но не решает проблему плохого зрения навсегда. Важно отметить, что ортокератологические линзы не продаются без рецепта офтальмолога — их подбор строго индивидуален. Чаще всего их назначают детям для замедления прогрессирования близорукости, однако после 18 лет обычно рекомендуется лазерная коррекция.

По мнению медика, основная опасность связана с нарушением правил использования: попадание инфекции через грязные руки, ношение во время простуды или несоблюдение гигиены могут привести к кератиту — воспалению роговицы. Его симптомами являются резкая боль, ощущение песка в глазах, покраснение, светобоязнь и слезотечение. При их появлении необходимо немедленно снять линзы и обратиться к врачу.

Он подчеркнул, что в случае развития осложнений, таких как помутнение роговицы, зрение может быть утрачено безвозвратно. Однако современная медицина предлагает решение — пересадку донорской роговицы (кератопластику), которая способна вернуть способность видеть.

Ранее сообщалось, что подросток в Чите ослепла из-за ношения ночных линз.