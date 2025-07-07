Стало известно, кто хуже всего переносит летнюю жару

На этой неделе москвичей ждет настоящая жара — столбики термометров поднимутся выше +30°С. Врачи предупреждают: аномально высокие температуры особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как защитить себя в знойные дни. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, основные группы риска — это люди с заболеваниями сердца, сосудов и гипертонией, пациенты с диабетом и болезнями органов дыхания и грудные дети. Однако здоровые люди, особенно те, кто занимается спортом и закаливанием, переносят жару легче.

Медик пояснила, что в качестве спасения следует пить воду каждые 15-20 минут, выбирать одежду из легких тканей и светлых тонов, в качестве охлаждения кожи стоит использовать пульверизатор с водой или слабым зеленым чаем или освежающий мист.

По ее мнению, жара — серьезное испытание для организма. Соблюдая простые правила, можно насладиться летом без вреда для здоровья. Главное — не забывать о питьевом режиме и правильно выбирать одежду.

По данным медиков, в жаркие периоды количество обращений с гипертоническими кризами и тепловыми ударами увеличивается на 30-40%.

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