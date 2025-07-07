Подмосковный врач Шмелева объяснила, почему в жару снижается аппетит

В условиях жаркой погоды организм человека начинает испытывать меньшую потребность в калориях, что приводит к снижению аппетита. Об этом в интервью РИА Новости поведала Яна Шмелева, врач-терапевт из Видновской клинической больницы, подведомственной подмосковному Минздраву.

Со слов собеседницы агентства, также следует учитывать, что в жаркую погоду снижение аппетита — это естественная реакция организма, которая помогает защититься от перегрева.

"Летом потребность в калориях меньше, а значит, и аппетит снижается", - сказала Шмелева.

В связи с этим нюансом специалист советует скорректировать рацион. В частности, ужин лучше перенести на более позднее время, когда станет прохладнее, а завтракать и обедать на час раньше.

В знойные дни следует отказаться от жирной пищи, заменив её лёгкими блюдами с низким содержанием калорий. В меню должны преобладать овощи, фрукты и ягоды. Половину рациона должны составлять продукты растительного происхождения и кисломолочные изделия.

В то же время не стоит чрезмерно увлекаться напитками, содержащими сахар, такими как кофе, газированные напитки и соки. Употребление алкоголя также категорически не рекомендуется медиками в жаркую погоду, — отметила Шмелева.

Специалист советует готовить еду для дома в небольших количествах и не оставлять её вне холодильника дольше двух часов.

"Обязательно соблюдать гигиену — мыть руки, а также тщательно мыть продукты сразу после покупки. Если какая-то еда вызывает у вас даже минимальные сомнения в своей свежести — лучше не рисковать", - добавила терапевт.

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