Стало известно о необычных свойствах обычного овоща

Международная группа ученых из Южной Кореи и Китая сделала значимое открытие в области онкологической профилактики. Результаты их исследования опубликованы на портале Frontiers in Immunology (Front Immunol).

Ученые обнаружили выраженный противораковый эффект у обычной моркови, в особенности у сорта Naturaldream, который показал наибольшую эффективность в снижении риска развития колоректального рака.

Согласно данным исследования, активные компоненты моркови усиливают экспрессию генов, ответственных за процесс апоптоза — запрограммированной гибели поврежденных клеток, одновременно подавляя воспалительные цитокины.

В экспериментах на животных было установлено, что регулярное потребление моркови не только останавливает рост злокачественных образований, но и способствует восстановлению здорового баланса кишечной микрофлоры.

Ученые подчеркивают, что противораковые свойства овоща напрямую зависят от условий выращивания, включая состав почвы и тип используемых удобрений.

Полученные результаты открывают перспективы для разработки специализированных диетических программ профилактики рака кишечника с использованием селективно выращенных сортов моркови.

