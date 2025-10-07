Врачи нашли «вкусный» способ профилактики мужского рака

Мужчинам советуют включить в свой рацион простой и доступный овощ. Утверждается, что это поможет снизить риск развития одного из самых распространенных онкологических заболеваний у представителей сильного пола. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на издание El Periodico de España.

Уролог Гарольд Альмонте подчеркивает важность сбалансированного питания для поддержания здоровья. Он советует употреблять больше цельнозерновых продуктов, различных овощей и фруктов, а также оливковое масло. В особенности, по мнению врача, мужчинам стоит обратить внимание на помидоры.

Альмонте пояснил, что в этих овощах содержится ликопин — мощный антиоксидант, придающий им характерный красный цвет. Исследования показывают, что диета, богатая этим веществом, способна существенно уменьшить вероятность развития рака простаты. Уролог также напомнил о важности регулярных обследований. Это позволит вовремя выявить возможные проблемы и начать лечение на ранней стадии.

