Врачи нашли «вкусный» способ профилактики мужского рака
Уролог Альмонте: помидоры снижают риск рака простаты у мужчин
Фото: [Приготовление постного бургера с помидором/Медиасток.рф]
Мужчинам советуют включить в свой рацион простой и доступный овощ. Утверждается, что это поможет снизить риск развития одного из самых распространенных онкологических заболеваний у представителей сильного пола. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на издание El Periodico de España.
Уролог Гарольд Альмонте подчеркивает важность сбалансированного питания для поддержания здоровья. Он советует употреблять больше цельнозерновых продуктов, различных овощей и фруктов, а также оливковое масло. В особенности, по мнению врача, мужчинам стоит обратить внимание на помидоры.
Альмонте пояснил, что в этих овощах содержится ликопин — мощный антиоксидант, придающий им характерный красный цвет. Исследования показывают, что диета, богатая этим веществом, способна существенно уменьшить вероятность развития рака простаты. Уролог также напомнил о важности регулярных обследований. Это позволит вовремя выявить возможные проблемы и начать лечение на ранней стадии.
Ранее врач заявила, какие факторы напрямую ведут к бесплодию у зумеров.