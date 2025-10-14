Стало известно, почему москвичи звонят на номер психологической помощи

Специалисты московской психологической помощи проанализировали основные проблемы, с которыми к ним обращаются горожане. Согласно статистике, большинство звонков связано с личностными кризисами и эмоциональными трудностями. Об этом сообщил ТАСС , цитируя эксперта.

Замдиректора Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты населения Иннокентий Постников заявил, что чаще всего москвичи ищут поддержку в ситуациях, связанных с тяжелыми утратами и потерей жизненных ориентиров. Также в числе основных тем обращений значатся различные страхи, фобии, а также состояния тревоги и подавленности.

При этом, по словам представителя службы, сезонные колебания практически не влияют на количество обращений. Осенью число звонков увеличилось всего на 2,7% по сравнению с летними месяцами. Это свидетельствует о том, что основными причинами для обращения становятся конкретные события в жизни людей, а не внешние факторы. С начала текущего года на номер неотложной психологической помощи 051 поступило уже около 50 тыс. обращений.

