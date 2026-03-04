Стало известно, почему полные люди тяжелее переносят грипп

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, и в этом году он сопровождается тревожными выводами ученых: лишний вес оказался куда более опасным союзником инфекций, чем считалось ранее. Масштабное исследование с участием более 540 тысяч человек показало, что люди с ожирением на 70% чаще переносят инфекции в тяжелой форме. О том, почему организм с лишними килограммами проигрывает битву вирусам, « Вечерней Москве » рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, главная проблема кроется в кишечнике, где сосредоточено около 80% нашего иммунитета. Когда человек набирает вес, его рацион обычно далек от идеалов здорового питания: в нем мало клетчатки и полезных веществ, которые кормят микробиом. В результате полезные бактерии гибнут, их становится меньше, и иммунная система лишается своей главной опорной базы. Организм попадает в замкнутый круг: из-за нарушения микрофлоры возникают хронические микровоспаления, которые постоянно держат иммунитет в тонусе, истощая его ресурсы. Когда же приходит реальная угроза в виде вируса, защитная система уже не может дать локальный отпор, и инфекция беспрепятственно проникает в клетки.

Медик добавила, что дальше — хуже. Иммунитет, пытаясь ликвидировать зараженные клетки, делает это через воспаление, разрушая их. Инфекция вырывается в кровоток и начинает путешествовать по организму, попутно «будя» дремлющие бактериальные инфекции. Усугубляет ситуацию и частый спутник ожирения — сахарный диабет или инсулинорезистентность. Избыток сахара в крови «засахаривает» белки иммунной системы и повреждает сосуды, на что организм снова реагирует воспалением и образованием бляшек. Вдобавок у людей с лишним весом нередко нарушен гормональный фон: постоянный стресс повышает уровень кортизола, что дополнительно подавляет иммунитет и даже может запустить аутоиммунные реакции.

По ее мнению, из-за инсулинорезистентности глюкоза не может попасть в клетки, и организм вынужден сжигать собственные жиры и белки, что ведет к закислению внутренней среды. А кислая среда — идеальный инкубатор для вирусов, грибков и даже раковых клеток. Человек чувствует упадок сил, пытается «заесть» его сладким, но сахар не усваивается, разрушает ткани, и порочный круг замыкается вновь.

Диетолог подчеркивает: напрямую «прокачать» иммунитет таблетками нельзя. Можно лишь повысить адаптационные ресурсы организма — высыпаться, сбалансированно питаться и проходить обследования. Но это работает, пока организм молод и здоров. У человека с ожирением здоровым назвать нельзя — его системы работают на износ, как мотор автомобиля, который рано или поздно заглохнет. Любой стресс или вирус станут последней каплей для истощенной защиты. Итог неутешителен: ожирение не просто меняет фигуру, оно кардинально перекраивает работу всего организма, делая нас беззащитными перед болезнями и неумолимо укорачивая жизнь.

