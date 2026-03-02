Секреты женского тонуса: диетолог раскрыла продукты для победы мартовской хандры

Весеннее пробуждение природы часто сопровождается для женщин обратным эффектом: сонливостью, потерей концентрации и резким снижением настроения. После затяжного периода нехватки солнечного света и дефицита свежих витаминов организм начинает работать на пределе своих возможностей. Диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS подчеркивает, что в марте категорически противопоказаны жесткие диеты и резкие ограничения. Вместо изнурительного похудения специалист рекомендует сосредоточиться на восполнении внутренних ресурсов и мягкой адаптации к новому сезону.

Для эффективного выхода из «зимней спячки» эксперт советует пересмотреть продуктовую корзину, сделав акцент на поддержке нервной и гормональной систем. Основными помощниками в борьбе с усталостью станут следующие категории продуктов:

Зелень и листовые овощи: шпинат, руккола и петрушка богаты фолиевой кислотой и магнием, которые выступают природными антиоксидантами;

Полезные жиры: жирная рыба, льняное масло и орехи обеспечивают стабильную работу гормональной системы и возвращают блеск волосам и коже;

Сложные углеводы: гречка, киноа и овсянка поддерживают стабильный уровень сахара в крови, предотвращая резкие скачки усталости;

Витаминные депо: даже замороженные ягоды в составе смузи или каш помогают иммунитету за счет высокого содержания витамина С.

Особое внимание диетолог уделяет скрытым причинам плохого самочувствия. По словам Ольги Рединой, за весенней вялостью часто маскируется банальное обезвоживание, так как зимой привычка пить чистую воду у многих притупляется. Увеличение водного баланса в сочетании с регулярными приемами пищи способно вернуть бодрость без обращения к стимуляторам.

Специалист резюмирует, что не стоит требовать от себя сверхпродуктивности в первые недели весны — организму нужно время на перестройку, а грамотный рацион станет фундаментом для возвращения жизненных сил.

