Более 380 единиц нового оборудования передадут детскому хоспису Московской области

Московский областной детский хоспис в этом году получит 383 единицы нового оборудования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, учреждению передадут концентраторы кислорода, пульсоксиметры, ингаляторы, мониторы пациента, системы подъема и перемещения пациентов и другое.

На закупку оборудования в целом будет направлено около 51 млн рублей. При этом 279 единиц техники на сумму более 20 млн рублей учреждению уже передали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области развивается детское здравоохранение.