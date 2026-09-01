Статистика пугает? Врач объяснила, почему рост выявляемости болезней — это хорошо

Крымская медицина делает уверенные шаги в сторону ранней диагностики: благодаря расширению программы диспансеризации и включению новых обследований врачам удается выявлять болезни сердца и сосудов на гораздо более ранних стадиях, чем раньше. Об этом в эфире телеканала « Крым 24 » рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками Наталья Драненко.

По ее словам, рост выявляемости — это прямое следствие системной государственной работы, а вовсе не признак ухудшения здоровья населения.

Раскрывая суть изменений, эксперт пояснила: чаще всего в ходе углубленных обследований врачи диагностируют артериальную гипертензию и ишемическую болезнь сердца. Количество таких диагнозов действительно растет, но причина не в том, что люди стали больше болеть, а в том, что медики научились находить патологии на этапе, когда они еще не успели нанести непоправимый урон организму. Если раньше пациент мог годами жить с повышенным давлением, не зная об этом, то сегодня расширенный скрининг «ловит» проблему до того, как она обернется инфарктом или инсультом.

Последствия этой тенденции — парадоксальные, но позитивные: статистика заболеваемости идет вверх, а вот количество тяжелых осложнений, напротив, должно снижаться. Раннее выявление позволяет вовремя назначить терапию, скорректировать образ жизни и избежать инвалидизации. Драненко подчеркивает, что именно на это и направлены все государственные меры — не просто констатировать наличие болезни, а перехватить инициативу у патологии.

По ее мнению, хотя цифры заболеваемости растут, но это хороший рост — он говорит о том, что система здравоохранения стала зорче и эффективнее. Главное, чтобы сами пациенты не пугались статистики, а воспринимали ее как сигнал: вовремя пройденное обследование может сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Ранее она заявила, что высокий холестерин не имеет симптомов до инфаркта.