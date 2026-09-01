Школы стареют? Каждый шестой учитель в Нижегородской области старше 60 лет

В преддверии нового учебного года Нижегородстат опубликовал любопытный портрет региональной системы образования: каждый шестой учитель в области уже перешагнул 60-летний рубеж, тогда как около трети педагогов (примерно 33%) находятся в возрасте до 40 лет. Общая численность педагогических работников на начало 2025/26 учебного года составила 24,7 тыс. человек, из которых 20,3 тысячи непосредственно ведут уроки. Интересно, что за год общее количество педагогов прибавило 0,9%, а вот число учителей почти не изменилось — кадровая структура остается стабильной, но с явным перекосом в возрастную пирамиду. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Раскрывая состав профессии, статистики выделяют самых многочисленных предметников: учителя начальных классов — 6,1 тыс. — это абсолютные лидеры. Русский язык и литературу преподают 2,5 тыс. человек, иностранные языки — 2,3 тыс., математику — ровно две тысячи. Замыкают первую пятерку физкультура и история (по 1,4 тыс. каждая), а технологию, биологию, физику и географию ведут уже заметно меньшие группы (от 600 до 900 педагогов). При этом качество подготовки радует: 85,3% учителей имеют высшее педагогическое образование, что говорит о фундаментальной базе.

Однако за этими цифрами скрываются и вызовы. Общее число школьников в области на начало прошлого учебного года составляло 355,5 тыс., но за год оно сократилось на 1% — демографический тренд пока не в пользу школ, особенно в сельской местности, где учится каждый седьмой ребенок (около 14%). При этом почти 88% учеников занимаются в первую смену, что свидетельствует о сохраняющейся перегруженности второй смены, хотя сама проблема постепенно решается.

Таким образом, эта статистика — зеркало системных процессов: регион сохраняет кадровый потенциал, но стареющий учительский корпус (каждый шестой — старше 60) требует омоложения и притока молодых специалистов. В то же время сокращение числа школьников может привести к оптимизации сети, и перед властями стоит задача не просто удержать педагогов, а создать условия, чтобы молодежь шла в профессию, несмотря на демографический спад.

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