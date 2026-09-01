Лучшие в мире госуслуги: в Госдуме рассказали, чем Россия обошла конкурентов

На Восточном экономическом форуме прозвучало амбициозное заявление, которое мгновенно разлетелось по информационному полю: депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что Россия занимает лидирующую позицию в мире по качеству цифрового правительства и систем электронных госуслуг. Об этом сообщает NEWS.ru .

По его убеждению, ни одна страна не обладает подобным безбарьерным сервисом, который позволяет гражданам решать любые бюрократические вопросы, не покидая дома и не обивая пороги чиновничьих кабинетов. Это достижение, по словам парламентария, — предмет законной гордости и уникальный цифровой продукт, не имеющий аналогов на глобальном рынке.

Раскрывая свою мысль, Говырин подчеркнул, что портал госуслуг — это не просто удобный интерфейс, а экосистема, которая должна стать ядром так называемого «цифрового мастер-плана». Этот мастер-план призван объединить все существующие цифровые решения и платформы, чтобы они работали не разрозненно, а как единый организм, ориентированный на потребности каждого конкретного человека. По его мнению, у государства есть все необходимые ресурсы и технологии, чтобы реализовать этот замысел, сделав взаимодействие с властью максимально персонализированным и предсказуемым.

По его мнению, если мастер-план будет реализован, гражданам больше не придется запоминать логины и пароли от десятка разных систем, а все услуги — от записи к врачу до оформления льгот — будут доступны в одном окне. Это не только сэкономит время, но и снизит коррупционные риски, сделав бюрократию прозрачной.

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