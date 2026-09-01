Зеленский сообщил о новых паузах в ударах по России после встреч в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приостановит удары по определенным направлениям в России, учтя запланированные новые встречи в Москве, и подтвердил, что уже выдерживал паузы по просьбе американских и других международных партнеров в конце августа. Об этом сообщает Lenta.ru.

Зеленский сообщил, что Украина готова обеспечивать паузы в согласованные промежутки времени в интересах дипломатии.



Он напомнил, что Киев уже выдержал трехдневную паузу в ударах по Москве и Санкт-Петербургу 25–27 августа по просьбе американской стороны, а также выполнил просьбу другого государства о временной остановке ударов по направлению Владивостока.



Теперь, по его словам, готовятся новые встречи в Москве, и Украина учтет их при планировании дальнейших действий.



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