Тихий убийца: врач рассказала, почему холестерин не чувствуют, но он убивает

Врачи бьют тревогу: повышенный холестерин остается одним из самых коварных факторов риска, потому что он попросту не дает о себе знать до тех пор, пока не случается беда. Заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками крымского кардиодиспансера Наталья Драненко в эфире телеканала « Крым 24 » предупредила, что пациенты систематически недооценивают этот показатель, поскольку его невозможно проверить «по самочувствию».

По ее словам, единственный способ узнать истинное положение дел — сдать кровь на анализ, но многие игнорируют это простое правило.

Раскрывая суть проблемы, эксперт пояснила, что в отличие от давления, которое человек физически чувствует (головная боль, шум в ушах), или сахара, о котором сигнализируют жажда и слабость, холестерин не дает ни малейших симптомов. Он накапливается годами, откладываясь на стенках сосудов, и единственным «проявлением» остается сухая цифра в бланке лаборатории. Именно поэтому люди обращают на него внимание только post factum — когда уже произошел инфаркт миокарда или инсульт, а исправлять последствия зачастую поздно.

Последствия такого пренебрежения могут быть катастрофическими: по статистике, многие внезапные сердечно-сосудистые катастрофы случаются именно у тех, кто считал себя здоровым, потому что «ничего не болело». Драненко подчеркивает, что холестерин — это «тихий признак», который не прощает халатности. Своевременный анализ и коррекция образа жизни (диета, физическая активность, а при необходимости — медикаменты) могут предотвратить трагедию.

Она подчеркнула: не ждите симптомов — их не будет. Единственный надежный способ обезопасить себя — регулярно проверять уровень холестерина в крови, особенно после 40 лет, и не успокаиваться, пока цифры не придут в норму. Это проще, чем восстанавливаться после инсульта.

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