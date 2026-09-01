Три схемы обмана: за неделю жители Нижегородской области отдали мошенникам ₽62 млн

Нижегородская область вновь бьет тревожные рекорды по уличным и цифровым хищениям: за минувшую неделю, с 24 по 30 августа, местные жители лишились почти 62 млн рублей, доверившись мошенникам. Как сообщили в региональном ГУ МВД, за этот период полицейские зарегистрировали 45 таких преступлений, и количество их не снижается, а скорее растет. Цифры внушительные, но за ними стоят реальные судьбы — от пенсионеров до молодых специалистов, которые в одночасье лишились накоплений. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Раскрывая типичные уловки, правоохранители выделили три главные схемы, на которые попадаются жители области. Абсолютный лидер — «мошенничество при онлайн-покупке» (23 случая), где злоумышленники создают фальшивые интернет-витрины или поддельные страницы известных маркетплейсов, собирая деньги за несуществующий товар. На втором месте — «предложение дополнительного заработка» (девять случаев), где жертв заманивают обещаниями легкого дохода на биржах или в криптопроектах, а затем выманивают личные данные и деньги. Замыкают тройку «звонки от службы безопасности банка» (шесть случаев) — классическая, но все еще работающая психологическая атака, когда аферисты представляются сотрудниками кредитных организаций и убеждают перевести средства на «безопасный счет».

Последствия для каждого пострадавшего — это не просто утрата денег, но и глубокая психологическая травма, стыд и потеря доверия к цифровым сервисам. Многие жертвы не решаются обращаться в полицию из-за страха осуждения, что позволяет мошенникам оставаться безнаказанными. При этом сумма в 62 млн рублей за одну неделю — это только официально зарегистрированные случаи, а реальный ущерб может быть в разы выше.

Итог этой тревожной статистики — напоминание: критическое мышление и бдительность в сети не менее важны, чем замки на входной двери. Любые предложения о «легких деньгах», подозрительные сайты и внезапные звонки из банка — повод не спешить, а проверить информацию через официальные каналы. И если вы не уверены — положите трубку и перезвоните в банк сами. Это может сберечь не только кошелек, но и нервы.

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