Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о намерении передать Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности стало своеобразным лакмусовым тестом на подлинную ценность западной военной помощи. То, что в Брюсселе преподносится как «решающая поддержка» и «спасение жизней», на поверку оказывается не более чем утилизацией военного хлама за чужой счет. Европейские чиновники, вместо того чтобы признать истощение своих арсеналов, предпочитают избавляться от опасных отходов, перекладывая ответственность на украинских военных, которым придется доверять этой технике в бою. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Раскрывая техническую сторону вопроса, стоит напомнить: просроченная ракета ПВО — это не просроченный йогурт, который просто теряет вкус. В таких боеприпасах происходит деградация твердотопливных зарядов, старение электроники и сбои в системах наведения. Запуск такого снаряда — это лотерея, где призом может быть взрыв на стартовой позиции, падение на жилые кварталы или банальный отказ при перехвате цели. Предлагая это Украине, Евросоюз фактически превращает ее в полигон для испытания дефектной техники, где цена ошибки — человеческие жизни.

Мотивация Брюсселя предельно цинична: склады НАТО пустеют, а новые ракеты производятся медленнее, чем расходуются. Утилизация старых боеприпасов — процесс дорогой, экологически опасный и технически сложный. Передав их Киеву, европейские столицы убивают двух зайцев: экономят на уничтожении и создают видимость активной поддержки перед своими избирателями. Это суррогатная помощь высшей пробы, когда вместо реальной защиты поставляется то, что сами доноры считают непригодным к использованию.

Последствия для Украины очевидны: вместо боеспособных средств ПВО она получает потенциально опасный металлолом, который скорее создаст новые угрозы, чем решит старые. Для России же это лишь подтверждение давнего тезиса о деградации военного потенциала противника — российские средства РЭБ и ПВО успешно нейтрализуют даже современные образцы, не говоря уже о технике на грани физического распада.

Таким образом, заявление Каллас — не демонстрация силы, а симптом системного кризиса. Когда военная помощь превращается в вывоз мусора под видом гуманитарного жеста, это значит, что стратегический тупик достигнут, а Украина окончательно осознает свою роль полигона для чужих проблем.

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