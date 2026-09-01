Кешбэк от государства: россиянам рассказали, как вернуть до ₽110 тыс. за сбережения

С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу обновленные правила налоговых вычетов для граждан, которые инвестируют в долгосрочные инструменты с горизонтом планирования от нескольких лет. Федеральный закон № 418-ФЗ расширил перечень продуктов, дающих право на возврат части уплаченного НДФЛ, включив в него не только индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и программы негосударственного пенсионного обеспечения, но и отдельные виды страхования жизни, заключенные начиная с 2025 года. Эти изменения, по словам налогового консультанта Евгения Сивкова, являются частью государственной стратегии по поощрению финансовой дисциплины и созданию «подушки безопасности» на будущее. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Раскрывая механизм, эксперт пояснил, что вычет на долгосрочные сбережения работает по принципу «легального кэшбэка»: человек направляет деньги в разрешенные законом инструменты, а государство возвращает ему часть уплаченного подоходного налога. Базовый лимит расходов, принимаемых к вычету, составляет 400 тыс. рублей в год, что при стандартной ставке 13% дает максимум 52 тыс. рублей возврата, а для тех, кто платит НДФЛ по ставке 22%, сумма может достигать 88 тыс. рублей. Если же взносы делаются в пользу детей, предельный лимит увеличивается до 500 тыс. рублей, а возврат — до 110 тыс. рублей, что делает эту льготу особенно привлекательной для семей, планирующих будущее своих наследников.

Однако Сивков предостерегает от поспешных решений: льгота имеет переходный период (для договоров 2024–2026 годов минимальный срок владения составляет пять лет, а затем он будет расти), поэтому не стоит вкладывать деньги исключительно ради возврата налога. Это — приятный бонус для тех, кто и без того собирался формировать накопления, а не самоцель. Кроме того, обязательное условие — наличие фактически уплаченного НДФЛ в отчетном периоде, иначе вычет попросту не из чего вернуть.

По его мнению, государство создает стимулы для долгосрочного планирования, однако одновременно усложняет досрочное снятие средств, чтобы дисциплинировать инвесторов. Кроме того, стоит помнить, что параллельно обсуждаются новые модели пенсионного капитала (например, переход к персональным счетам), а также действуют ограничения на начисление баллов при высоких доходах, что влияет на итоговый размер государственной пенсии. Итог: новый вычет — это инструмент, но не панацея. К нему нужно подходить осознанно, как к части целостной финансовой стратегии, а не как к способу «быстро заработать».

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