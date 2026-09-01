«Крик, который не услышали». В детском саду Нью‑Дели мальчика привязывали к стулу и били

В Нью-Дели начато расследование по факту возможного жестокого обращения с малолетним ребенком в одном из частных детских садов.

Как сообщает The Times of India, отец трехлетнего мальчика Навнит Чаудхари заявил, что его сына в саду связывали, наносили побои и причиняли физическую боль.

По словам Чаудхари, после возвращения из детского сада у ребенка ухудшилось самочувствие — появились рвота и головокружение. Обратившись к медикам, родители узнали, что у мальчика диагностирован сильный отек барабанных перепонок, находившихся в критическом состоянии, близком к разрыву.

Семья запросила в дошкольном учреждении записи с камер видеонаблюдения. На полученных кадрах, как утверждает отец, зафиксировано, как ребенка якобы на несколько часов привязывали к стулу, а также избивали, наносили удары ногами и тянули за уши.

«Я считаю ответственными руководство, владельцев и директора учреждения. Они обязаны были обеспечить безопасность детей», — заявил Чаудхари.

Ранее сообщалось о том, что в Индии директора школы арестовали за изнасилование ребенка.