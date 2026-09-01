Пенсия автоматически выросла: 90 рязанских пенсионеров получили доплату за детей без заявлений

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Рязанской области перевело в автоматический режим процесс перерасчета пенсий для родителей, которые вышли на заслуженный отдых уже после рождения детей. Теперь 90 жителей региона получили повышенную фиксированную выплату без каких-либо заявлений и визитов в ведомство — система сама подтянула данные из записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Это нововведение стало частью масштабного курса на беззаявительное оказание услуг, призванного избавить пенсионеров от бюрократических хлопот. Об этом сообщает издание 7info .

Раскрывая механизм, специалисты поясняют: право на прибавку имеют родители-пенсионеры, на иждивении которых находятся дети до 18 лет либо учащиеся очно до 23 лет (школа, колледж, вуз). Важное условие — студент не должен работать, иначе право на доплату утрачивается. При этом если ребенок ушел в академический отпуск, надбавка сохраняется, а вот отчисление, переход на заочную или вечернюю форму автоматически отменяют прибавку. Для тех, чьи дети родились после 1 января 2024 года, все сведения СФР получает автоматически; для более «старших» детей требуются документы, но их уже обычно подавали при оформлении пенсии.

Сам размер доплаты привязан к фиксированной выплате и составляет ровно треть от нее за каждого иждивенца, но не более чем за троих. С учетом индексации с 1 января 2026 года цифры в Рязанской области выглядят так: за одного ребенка — 3194 рублей, за двух — 6389 рублей, за троих — 9584 рублей ежемесячно. Примечательно, что оба родителя-пенсионера могут получать надбавку за одного и того же ребенка, если у каждого он находится на иждивении. Таким образом, семья может удвоить эту прибавку.

Последствия нововведения — очевидный плюс для пожилых людей: им не нужно собирать справки, стоять в очередях и доказывать очевидное. Особенно актуально это для семей, где дети появились поздно, и родители встретили старость с несовершеннолетними на руках. Однако система требует внимания со стороны самих граждан: если ребенок устраивается на работу или меняет форму обучения, пенсионер обязан сообщить об этом в СФР, иначе возникнет переплата, которую потом придется возвращать.

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