Кнопка SOS в телефоне учителя: стало известно, спасет ли она детей за три минуты при пожаре и захвате

С 1 сентября 2026 года в российских школах запускается новый цифровой инструмент безопасности — мобильное приложение с тревожной кнопкой SOS, интегрированное в систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Пилотными регионами станут Пензенская область и Татарстан, следом к проекту присоединятся школы Подмосковья, а затем — при успешном опыте — вся страна. Сервис уже включен в «белые списки» операторов связи, что гарантирует его бесперебойную работу даже в условиях перегруженных сетей. « Вечерняя Москва » разобралась, как работает новинка и насколько она способна повысить безопасность в учебных заведениях.

Раскрывая механизм, разработчики поясняют: система позволяет учителю одним нажатием отправить сигнал в контакт-центр, где мгновенно формируется цифровая карточка вызова с данными об объекте, характере происшествия и контактах ответственных лиц. Эта информация в реальном времени передается в региональную «Систему-112». Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play, а для активации организация получает лицензию, подключающую неограниченное число педагогов и сотрудников. Сообщение о ЧП одновременно получают все, у кого установлена программа, что позволяет координировать действия в первые секунды.

Эксперты единодушны в оценке эффективности. Криминалист Михаил Игнатов подчеркивает: тревожная кнопка сокращает время реакции до трех-пяти минут, поскольку экипаж Росгвардии выезжает незамедлительно, в отличие от традиционных звонков, где каждая секунда на ожидание диспетчера может стать критической. По его словам, сотрудники Росгвардии действуют жестко и быстро, руководствуясь законом и текущей обстановкой, что особенно важно при угрозе нападения, захвата заложников или обнаружении подозрительных предметов. В свою очередь эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов отмечает, что даже при наличии автоматических систем оповещения дополнительный человеческий фактор не лишний — он дает учителям чувство контроля и возможность оперативно сообщить о возгорании или иной нештатной ситуации.

Однако есть и важное предостережение: разработчикам необходимо учесть совместимость с уже существующими системами оповещения, чтобы не нарушить их отлаженную работу. Таким образом, новая кнопка SOS — это не панацея, но мощный дополнительный инструмент в руках педагогов, который может спасти жизни, если его правильно интегрировать и не забывать о регулярных тренировках по его использованию. И главное — он делает систему школьной безопасности более многослойной и устойчивой к человеческому фактору.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали после нападения в школе Красноярского края 1 сентября.