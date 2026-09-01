Строительство, спортзалы, оборудование: стало известно, как Рязань готовилась к учебному году

Рязань встретила День знаний масштабно: за парты в этом году сели 64 тыс. детей, и для каждого из них 1 сентября стало не просто началом учебного года, а событием, объединяющим всю городскую общину. Об этом сообщает издание 7info .

С праздником жителей поздравил глава администрации Борис Ясинский, подчеркнув, что этот день волнует не только учеников и их наставников, но и родителей, бабушек, дедушек — всех, кто когда-либо прикасался к школьной жизни. По его мнению, школа — это гораздо больше, чем стены и учебники: здесь куется характер, закладываются навыки командной работы, ответственности и умения преодолевать препятствия.

Раскрывая смысл поздравления, градоначальник отдельно поблагодарил учителей за их ежедневный подвиг, терпение и умение находить ключик к каждому ребенку, даже самому непоседливому. Родителям он пожелал спокойствия и выдержки — ведь учебный год проверяет на прочность не только школьников, но и всю семью. А ученикам — ярких открытий, новых друзей и уверенности в собственных силах, чтобы каждый день приносил радость познания.

Особое внимание Ясинский уделил развитию образовательной инфраструктуры. Он напомнил, что в городе продолжают строить новые школы и детские сады, обновлять спортивные залы и закупать современное оборудование. Конечная цель властей — дать каждому ребенку возможность раскрыть свои таланты, будь то гуманитарные науки, точные дисциплины или спорт, и чувствовать себя уверенно в быстро меняющемся мире.

Ранее сообщалось, что свыше 20 тыс. учителей трудятся в школах Нижегородской области.