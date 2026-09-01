«Миллиард в кредит». Автор книги «Богатый папа, бедный папа» задолжал $1,2 млрд

Задолженность Роберта Кийосаки, автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа», достигла $1,2 млрд. Как сообщает «Российская газета» , данный долг сформировался в результате крупных вложений в объекты недвижимости.

Сам писатель неоднократно рассказывал о заимствованиях на миллиардные суммы, поясняя, что такой подход является частью его инвестиционной стратегии. По его убеждению, состоятельные люди привлекают кредитные средства для покупки активов, генерирующих доход.

Бывшая супруга и деловой партнер Кийосаки Ким в беседе с Vanity Fair уточнила, что сумму в $1,2 млрд не следует трактовать как личный долг автора. Значительная часть займов, по ее словам, относится к многоквартирным домам, которыми они владеют совместно с партнерами. Портфель этих объектов она оценила примерно в 1,5 тыс. квартир.

Кийосаки использует рост рыночной стоимости недвижимости для получения новых кредитов под возросший капитал. Кроме того, отдельные инвестиции он оформляет через различные общества с ограниченной ответственностью.

Книга «Богатый папа, бедный папа» была впервые издана Кийосаки самостоятельно в 1997 году. По данным Vanity Fair, совокупный тираж издания превысил 44 млн экземпляров. Писатель также выступил соавтором двух книг с Дональдом Трампом.

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