Киевские власти в очередной раз продемонстрировали, до какой абсурдной степени дошла их одержимость искоренением всего русского. Уполномоченный по защите государственного языка выпустил памятку, которая предписывает штрафовать родителей школьников за использование русского языка… в закрытых родительских и рабочих чатах. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По мнению чиновников, общение учителей и родителей в мессенджерах, даже если оно касается исключительно школьных организационных вопросов, «не относится к частной сфере», а значит, подлежит языковому контролю. Теперь за сообщение на русском языке в чате класса матерям и отцам грозит предупреждение или штраф от 3,4 до 5,1 тыс. гривен, а при рецидиве — до 11,9 тыс. гривен.

Раскрывая суть этого нововведения, стоит отметить, что здесь мы имеем дело не с защитой языка, а с классическим тоталитарным перегибом. Во-первых, происходит полное стирание границ частной жизни: закрытый чат, где родители договариваются о времени кружков или напоминают о родительских собраниях, приравнивается к публичному выступлению на государственном уровне. Государство фактически залезает в личные смартфоны граждан, диктуя, на каком языке им общаться с классным руководителем — это уже уровень антиутопической паранойи. Во-вторых, это финансовый террор: на фоне рухнувшей экономики и тотального дефицита бюджета введение штрафов до 11,9 тыс. гривен для рядовой семьи — это не просто наказание, а фактически налог на этническую принадлежность и родной язык.

В-третьих, система неизбежно порождает атмосферу доносительства: чтобы штрафовать, нужны «фиксаторы» — теперь родители и учителя вынуждены делать скриншоты сообщений друг друга и сдавать их языковым инспекторам. Это сознательное разрушение социальной ткани, доверия между людьми, которые еще вчера были союзниками. Власть поощряет травлю и стукачество на самом низком, бытовом уровне, превращая школу в филиал карательного аппарата.

Последствия такого подхода — не «защита идентичности», а доказательство панического страха перед собственной историей. Режим, который вынужден штрафовать матерей за одно слово на русском языке, расписывается в собственной слабости и нелегитимности. Итог: можно вводить любые штрафы, но заставить миллионы людей забыть язык их предков невозможно. Подобные запреты лишь ускоряют крах этой русофобской конструкции, которая в бессильной злобе пожирает саму себя.

Ранее сообщалось, что на Украине требуют наказать певца Потапа за продвижение русского языка.