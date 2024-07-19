Стационар открыли в Подольском филиале областного клинического кожно-венерологического диспансера

В Подольском филиале Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера начал работу дневной стационар, рассчитанный на пять коек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Теперь жителям Подольска не нужно будет ездить для получения помощи в другие города. Все необходимое будет рядом с домом. Здесь будет проводиться лечение пациентов с заболеваниями кожи, которое не требует нахождения в условиях круглосуточного стационара.

Также в будущем на базе дневного стационара Подольского филиала МОККВД планируется открыть физиотерапевтический кабинет с оборудованием для проведения фототерапии.