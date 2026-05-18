Стевия против старости и деменции: ученые обнаружили неожиданное свойство популярного сахарозаменителя

Натуральный подсластитель стевиозид, содержащийся в стевии, способен замедлять старение и снижать проявления болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Food & Function.

В ходе экспериментов ученые изучали действие стевиозида на нематодах Caenorhabditis elegans — модельных организмах, которые традиционно используются для исследований старения. Оказалось, что вещество продлевало продолжительность жизни червей и улучшало показатели их здоровья в зависимости от дозировки. Кроме того, стевиозид повышал устойчивость клеток к окислительному стрессу — одному из ключевых факторов старения. У подопытных организмов снижался уровень активных форм кислорода и одновременно повышалась активность антиоксидантных ферментов.

Авторы связывают обнаруженный эффект с активацией механизма защиты митохондрий, помогающего клеткам справляться с поврежденными белками. По их словам, стевиозид может рассматриваться как потенциальный кандидат для профилактики возрастных заболеваний и нейродегенеративных нарушений, однако пока все результаты были получены исключительно в лабораторной модели.