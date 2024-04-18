Столичная пенсионерка подает в суд на «СМ-Клинику» за ненужное удаление желчного пузыря

Пенсионерка из столицы планирует подать в суд на «СМ-Клинику», в которой ей провели операцию по удалению желчного пузыря, поскольку медики из ряда больниц ей сказали, что такое хирургическое вмешательство было противопоказано. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что 78-летняя женщина уже в течение двух лет вынуждена терпеть регулярные боли и сидеть на диете, состоящей из детского питания, после проведенного хирургами указанной вмешательства в 2022 году. Ранее пенсионерка обратилась к специалистам медучреждения с жалобами на боли в желудке, было выявлено наличие полипа в желчном пузыре и грыжи в пищеводе. Пенсионерке предложили полностью удалить желчный пузырь, она дала своё согласие, надеясь на компетентность врачей. Однако спустя месяц боли вернулись, даже стали сильнее. При этом медики заверили, что это нормальная ситуация для реабилитационного периода.

Отмечается, что в настоящее время женщина не может нормально питаться и даже пить, а боли в животе мучают ее постоянно. На данный момент она проходит обследование в клинике Израиля, на которую у пенсионерки осталась последняя надежда для улучшения состояния.

Добавляется, что она направила жалобы в СК РФ, прокуратуру и департамент здравоохранения Москвы. На операцию в «СМ-Клинике» она потратила 1,2 млн рублей, а на попытку исправить последствия вмешательства — еще 4,5 млн рублей.