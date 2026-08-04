Кадры с Патриарших: в Москве сняли ручную уборку улиц спецтехникой

Как происходит уборка: Очевидцы сняли на видео, как сотрудник коммунальных служб перемещается вдоль бордюра с агрегатом, напоминающим промышленный пылесос, и удаляет загрязнения с покрытия.

Отсылка к тополиному пуху: Видеозапись спровоцировала обсуждения в соцсетях и воспоминания о завирусившемся ранее роликe про «пухососы».