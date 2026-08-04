Кадры с Патриарших: в Москве сняли ручную уборку улиц спецтехникой
В центре Москвы коммунальщики начали чистить дороги с помощью пылесосов
В центре Москвы зафиксировали необычный процесс уборки улиц: в районе Патриарших прудов мелкий мусор, грязь и пыль вдоль проезжей части собирают с помощью специализированных мобильных пылесосов, пишет Лента.ру.
- Как происходит уборка: Очевидцы сняли на видео, как сотрудник коммунальных служб перемещается вдоль бордюра с агрегатом, напоминающим промышленный пылесос, и удаляет загрязнения с покрытия.
- Отсылка к тополиному пуху: Видеозапись спровоцировала обсуждения в соцсетях и воспоминания о завирусившемся ранее роликe про «пухососы».
- Реальность и ИИ: Первые кадры с гигантскими устройствами для сбора тополиного пуха, распространившиеся в сети ранее, были сгенерированы нейросетью. Однако позже коммунальные службы столицы действительно вывели на улицы реальные автомобили-пылесосы для уборки пуха и пыли.