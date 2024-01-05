Стоматолог Фролова назвала оказывающие негативное влияние на белизну зубов привычки
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Врач-стоматолог Светлана Фролова рассказала, почему зубы теряют белизну и как это предотвратить. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, содержащиеся в чае и кофе дубильные вещества въедаются в эмаль и изменяют ее оттенок. Кроме того, у курильщиков смолы, которые содержатся в табачном дыме, оседают также на зубы.
Медик добавила, что свою роль играет и недостаточная домашняя гигиена зубов, а также частые простудные заболевания.
По ее мнению, для сохранения белизны зубов следует добавить в рацион продукты с высоким содержанием кальция, прежде всего молочные продукты, употреблять в пищу морковь и яблоки, которые способствуют самоочищению эмали.