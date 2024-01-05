Стоматолог Фролова назвала оказывающие негативное влияние на белизну зубов привычки

Врач-стоматолог Светлана Фролова рассказала, почему зубы теряют белизну и как это предотвратить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, содержащиеся в чае и кофе дубильные вещества въедаются в эмаль и изменяют ее оттенок. Кроме того, у курильщиков смолы, которые содержатся в табачном дыме, оседают также на зубы.

Медик добавила, что свою роль играет и недостаточная домашняя гигиена зубов, а также частые простудные заболевания.

По ее мнению, для сохранения белизны зубов следует добавить в рацион продукты с высоким содержанием кальция, прежде всего молочные продукты, употреблять в пищу морковь и яблоки, которые способствуют самоочищению эмали.