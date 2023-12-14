Стоматолог Калачян пояснил изменения цен на стоматологические услуги в следующем году

По словам врача-стоматолога Тирана Калачяна, в этом году подорожал медицинский инвентарь, лекарственные препараты и услуги врачей-стоматологов, при этом рост стоимости в данной сфере может продолжиться и в следующем году. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что, вероятнее всего, стоимость услуг стоматолога вырастет в полтора раза.

По мнению медика, в уходящем году наибольшее удорожание услуг коснулось категории сложных, вроде удаления зубов мудрости, синус-лифтинга и костной пластики. Кроме того, рост стоимости коснулся и удаления зубов.

Он отметил, что медикаменты приобретаются у российских производителей, однако наиболее дорогостоящие препараты приходится покупать у импортных поставщиков.