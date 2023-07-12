Стоматолог Козлова пояснила важность массажа десен

Массаж десен является не только приятной, но и полезной процедурой, к тому же может выполняться в профилактических и в лечебных целях. Врач-стоматолог Валерия Козлова рассказала о том, как его совершать и с какой целью. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, польза массажа десен заключается в том, что улучшается кровообращение в тканях, снижается воспаление, укрепляются стенки сосудов, улучшается питание мягких тканей. Также процедура полезна для профилактики кариеса, кровоточивости десен и пародонта, снижения подвижности зубного ряда, уменьшения объема зубного налета.

Медик отметила, что массаж можно сделать при помощи пальцев, зубной щетки, специального массажера или ирригатора.