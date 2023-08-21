Стоматолог Левчук пояснила опасность хруста челюсти

По словам врача-стоматолога Дианы Левчук, хруст в челюсти может свидетельствовать о неправильной работе височно-нижнечелюстного сустава, что может привести в итоге к головным болям, болям в шее и пояснице. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что у здорового человека не наблюдаются щелчки.

По мнению медика, наиболее опасной ситуацией является двойной щелчок, поскольку это говорит о том, что челюсть может заклинить в любой момент.

Она подчеркнула, что лечение станет эффективным при отсутствии необратимых изменений в костной и хрящевой ткани.