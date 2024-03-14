Стоматолог Лосев перечислил способы выбрать уничтожающую максимальное число бактерий зубную щетку

По словам врача-стоматолога Владимира Лосева, при кровоточащих деснах лучше всего выбирать щетку средней жесткости, даже если изначально будет не очень комфортно чистить зубы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что тем, у кого здоровые и крепкие десна, можно пользоваться жесткой щеткой, тем не менее следует помнить о вероятной травматичности.

По мнению медика, мягкие щетки не удаляют зубной налет и не выполняют массаж десен, а также не гарантируют качественное очищение от остатков пищи.

