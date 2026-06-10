Стоматолог назвал продукты, которые незаметно разрушают зубы быстрее конфет

«Первый пример — сухофрукты. Изюм, финики, курага и чернослив часто покупают детям вместо конфет. Логика понятна: натурально, значит полезно. Но для зубов это липкая сладкая масса, которая надолго застревает между зубами и в жевательных бороздках. Бактериям всё равно, откуда сахар, — из карамели или из финика», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что кислые фрукты и ягоды (апельсины, грейпфруты, лимоны, кислые сорта яблок, смородина) становятся вредными, если употреблять их часто и небольшими порциями на протяжении дня. В таких условиях кислота постепенно размягчает эмаль, из-за чего зубы приобретают повышенную чувствительность. Помимо этого, опасны и газированные напитки — даже те, которые не содержат сахара, поскольку присутствующие в них кислоты меняют микрофлору полости рта и со временем ослабляют эмаль, добавил Поляков.

«Четвертый продукт — чипсы, сухарики и крекеры, которые быстро превращаются во рту в крахмалистую массу, забивающуюся между зубами. Особенно неприятно, если такие перекусы случаются вечером, а нормальной чистки после них нет», — предупредил стоматолог.

Кроме того, по словам Полякова, маринованные овощи и кислые соусы также могут усиливать чувствительность зубов.

Медик дал рекомендации: после употребления кислых или липких продуктов полезно прополоскать рот водой. При этом не следует чистить зубы сразу после кислого — лучше выдержать паузу в 20–30 минут.

Ранее стоматолог Логинов сообщил, что булочки и кофе главные враги зубной эмали.