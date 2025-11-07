Стоматолог назвал распространенную ошибку при чистке зубов

Ополаскивание рта водой непосредственно после чистки зубов значительно снижает защиту зубов. Об этом со ссылкой на специалиста из Бирмингемского университета Правину Шарма сообщило издание La Prensa Grafica.

Стоматолог рекомендует ограничиться удалением излишков пасты без использования воды для полоскания.

Ключевым аргументом против промывания рта Шарма назвала смывание активных компонентов зубной пасты, в частности фторсодержащих соединений. Эти вещества обеспечивают продолжительную защиту зубной эмали.

По словам врача, сохранение остатков пасты на поверхности зубов позволяет продлить воздействие содержащихся в ней элементов. Специалист также дала рекомендации по регулярности чистки зубов.

«Если вы найдете время, то нужно чистить зубы два раза в день. Но лучше делать это правильно один раз в день, чем быстро два», — сказала Шарма.

Если, добавила она, люди чистят зубы один раз в день, то это нужно делать вечером. Также стоматолог призвала пользоваться зубной нитью.

